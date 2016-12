Maradona, ballerino scatenato a Dubai

Le sue doti da ballerino non sono un mistero (partecipò anche al programma di Milly Carlucci "Ballando con le Stelle" nel 2005) e in attesa di cominciare la campagna elettorale per diventare presidente della Fifa, Diego Armando Maradona si diverte a Dubai. L'ex numero 10 del Napoli si scatena in una cumbia in compagnia di alcuni amici.