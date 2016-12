Maradona all'altare con Rocio e vuole che a celebrare le nozze sia il Papa

Per Maradona quello con Rocio, di 30 anni più giovane di lui, sarebbe infatti il secondo matrimonio dopo quello con Claudia Villafane, celebrato nel 1989 e conclusosi nel 2004 con il divorzio. Proprio in quanto divorziato, l'ex giocatore del Napoli non potrebbe risposarsi in chiesa. Ma pare che Diego - secondo quanto riferito nell'articolo in questione - voglia chiedere l'annullamento delle sue prime nozze alla Sacra Rota, contando sulla presenza di un argentino, monsignor Alejandro Bunge, tra gli uditori. Passano gli anni, ma El Pibe continua a far parlare di sè.