Maradona a Messi: "Leo, i miei gol erano più belli dei tuoi"

Meglio Maradona o Pelé? Lo storico dibattito, è rimasto (rimane) privo di una sentenza. Poi, l'uno e l'altro, mai avari di parole e proclami e quant'altro, hanno detto: "Il più grande sono io". Ci mancherebbe. Tanti anni dopo (oggi) l'aggiornamento prevede: meglio Maradona o Messi? Si è nel pieno della querelle, Pelé è un po' troppo lontano per le nuove generazioni, e qui entriamo in un confronto... impari. Perché Diego parla più di quando giocava, mentre Lionel fa del silenzio il suo tratto distintivo.

Così, in questo impari confronto dialettico, siamo al Maradona pensiero (su di lui e Messi). Eccolo. Riferito alla CNN che si è rivolta a Diego Armando Maradona per chiedergli un parere sui due fuoriclasse di oggi, ovvero Cristiano Ronaldo e Messi. E Diego ha detto: "Leo è ancora alla ricerca di un suo stile e credo che lo troverà presto. Il mio era riconoscibilissimo già agli inizi della carriera. Forse è per questo che potrei essere indicato come migliore di Leo. Messi ha segnato piu' gol? vero, ma i miei erano molto più belli".