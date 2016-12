Mandzukic, cuore bianconero: "Juve miglior squadra della Serie A"

LA CONFERENZAPerché la Juventus?

"La ragione per cui ho scelto la Juve è che è una grande squadra e da anni nutro una grande simpatia per questo club. Ci sono grandi giocatori, sono i primi in Italia. La Juve è la miglior squadra della Serie A".



A Spalato il colloquio con Buffon

"In realtà ho parlato con Buffon più volte e gli avevo detto che è un mio idolo da quando ero bambino e spesso ci salutamvamo con simpatia. Ma non c'è stata alcuna trattativa".



Le sfide contro la Juventus

"E' difficilissimo giocare contro la Juventus, in particolare contro la difesa. Sono state le partite più difficili della mia carriera. Hanno sempre una squadra magnifica e l'ho scelta anche per non combattere più contro questa difesa".



Juve senza Tevez, eredità pesante?

"Non ho particolari pressioni. Sappiamo tutti che Tevez è un grandissimo giocatore. Ogni calciatore costruisce la propria carriera da sé. Vedremo come andrà la mia alla Juventus".



Gli arbitri italiani

"Non mi sono fatto particolari pensieri sugli arbitri. Ogni squadra è una storia a sé. Io darò del mio meglio. Mi piace il bel gioco e non è compito mio commentare il lavoro degli arbitri".



Finale di Champions e bomber d'area

"Ho visto la finale contro il Barcellona e devo dire che entrambe le squadre avevano ottime possibilità di vincere. La Juve però è stata meno fortunata. Per quanto riguarda la mia abilità in area, spero di continuare. Ma non contano solo i gol, anche il controbuto alla squadra".



Il contributo di Mandzukic

"Il mio contributo, beh, la Juventus è abituata a vincere, a conquistare traguardi e premi e spero che il mio contributo andrà in questo senso. Continuare a contribuire a vincere, ad andare avanti. Darò davvero del mio meglio, mi metto al servizio della squadra".



Goetze può essere utile alla Juve?

"Ho giocato con lui e credo che possa giocare in qualsiasi squadra. E' un giocatore di grande qualità e una brava persona. Non l'ho sentito al telefono e non ho seguito molto i rumors di mercato negli ultimi giorni".



Dove può arrivare Mandzukic e questa Juve senza Pirlo e Tevez

"Pirlo e Tevez sono straordinari e ogni squadra ne sentirebbe la mancanza. Ma se qualcuno è partito, altri sono arrivati. Ci sono dei rinforzi e mi auguro che la Juve resti forte anche quest'anno. Non me la sento di promettere un certo numero di gol, ma prometto che farò del mio meglio. L'anno scorso il club ha dimostrato l'ottimo lavoro svolto dalla squadra e dall'allenatore. Peccato per la finale di Champions, ma può essere una buona ripartenza per questa stagione".



Ruolo in campo

"In ogni squadra i più numerosi sono gli attaccanti e non ho mai scelto né fatto preferenze per quanto riguarda come giocare. Credo sia l'approccio migliore. Siamo una famiglia. Siamo qui per far vincere la squadra".



Numero di maglia

"Ho scelto il 17. L'ho avuto fin dall'inizio ed è quello che uso anche in nazionale. Spero che porti fortuna".