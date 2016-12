Mandzukic attacca Guardiola: "E' una persona da evitare"

14:25 - Mandzukic come Ibrahimovic. Magari non ancora nei gol, non nelle vittorie, ma nella considerazione sulle qualità umane di Pep Guardiola il croato la pensa come lo svedese. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha lasciato il Bayern proprio a causa del tecnico: "Un caffè con lui? Non accadrà mai. Sento un'energia negativa verso di lui e provo a evitarlo. Appena è arrivato al Bayern avevo capito che il mio tempo lì era finito. Mi ha deluso".

Per Guardiola dunque un nemico in più. Lo sfogo di Mandzukic è diretto e arriva tramite le colonne di Sportske Novski: "Mi sono sforzato di adattarmi - ha spiegato il croato nell'intervista -, ma era chiaro che con Guardiola non avevo futuro al Bayern. Così mi sono rassegnato a lasciare il club e ho avuto il tempo per scegliere la destinazione". L'attrito però arriva durante la stagione: "Pep mi ha deluso. Decise di non farmi giocare la finale di DFB Pokal, poi non voleva che vincessi il titolo di capocannoniere di Bundesliga e così non mi fece più giocare fino a fine stagione. Per me era importante, mi ha mancato di rispetto. Avrei preferito che mi dicesse che non rientravo nella sua filosofia di calcio, non meritavo un trattamento del genere".