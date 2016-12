ManCity, Pellegrini: "La Juve lotterà per vincere, noi faremo lo stesso"

Manuel Pellegrini sa che il Manchester City si gioca una bella fetta di stagione contro la Juve. "E' un test per noi, in uno stadio così difficile. Dobbiamo giocare come contro il Siviglia. Troveremo una squadra che lotterà per vincere, noi faremo lo stesso. La Juve è molto forte, non si vince per caso in Italia per 4 anni di fila", ha detto. Sugli infortunati: "Zabaleta, Kompany, Mangala, Nasri, Silva e Bony sono fuori. E' una situazione difficile".