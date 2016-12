Mancini: "Una sconfitta può anche far bene. Ma non esageriamo" 

13:07 - Giorno speciale per Roberto Mancini. Ospite dell'Unicef, a Roma, che lo ha nominato Goodwill Ambassador nel mondo per il suo impegno verso l'infanzia, la mortalità infantile e le campagne di vaccinazione. Nella sede romana di Unicef Italia, ha parlato di questo suo impegno e della sua prima settimana di calcio giocato alla guida dell'Inter: 3 gare, 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Che cosa manca a quest'Inter?

Dobbiamo cambiare mentalità, giocare da Inter a prescindere dal risultato, credere in quello che si fa, e fa niente se arriva qualche sconfitta, anche se spero che le delusioni siano il minimo possibile. Ma cambiare mentalità è necessario, non c'entrano moduli o quant'altro.

La classifica: il terzo posto è lontano.

Non dobbiamo guardare la classifica, la situazione. Dobbiamo vincere 2-3 partite consecutive, è quello che ti aiuta a migliorare e guardare avanti.

Di che cosa ha bisogno l'Inter?

I giocatori comincio a conoscerli, un'idea chiara ce l'ho. Fra una settimana parlerò con la società per capire che cosa fare al mercato di gennaio. Magari faremo una analisi dopo una vittoria, si è tutti più sereni. Anche se a gennaio non è facile trovare giocatori...

Difesa e tre, difesa a quattro: Ranocchia ha detto che non è facile cambiare.

Lo so, le difficoltà ci sono e vanno affrontate. Però molti dei miei giocatori in Nazionale giocano a quattro: ma non è il sistema che fa funzionare la squadra, sono altre cose.

Chi vince lo scudetto?

Sarà lotta fra Roma e Juve, non so chi vincerà. La Roma gioca molto bene, la Juve è molto solida.

Che cosa pensa di Prandelli e della esperienza lampo in Turchia?

Mi spiace per lui, il Galatasaray non era messo così male in classifica. Ma il calcio è molto veloce, non ti dà neanche il tempo di abituarti a una nuova realtà.

Roma-Inter e Mancini espulso.

Dopo tre anni di Inghilterra, non mi interessa parlare di arbitri e collaboratori.

Terzo posto: quante e quali squadre possono arrivarci?

L'Inter deve pensare a vincere, quando saremo quarti o quinti vedremo. Le squadra davanti a noi credo che caleranno, sta a noi fare punti. Napoli, Milan, Inter e Fiorentina sono le candidate al terzo posto.