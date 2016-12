Mancini: "Touré può arrivare, ma ora penso alla Lazio"

Dunque, Mancini a tutto campo in questo sabato di vigilia di una gara decisiva per le sorti europee.

"E' arrivata la sentenza sul Fair Play finanziario, da parte dell'Uefa. Come era nelle attese. E questa sentenza non cambia i nostri progetti di mercato. L'obiettivo dell'Inter è tornare ai massimi livelli, a partire dalla prossima stagione, e provarci fino in fondo in questa dove l'obiettivo massimo è il quinto posto, o anche il sesto, e dunque l'Europa League".

"Il mercato non cambia. Touré? E' un giocatore del City che conosco bene. Se il City decide di cederlo e lui decide di lasciare il City, ci sono tante tante squadre che lo vogliono, fra le quali l'Inter. E in questo può contare il mio rapporto con lui, spero che possa contare nella sua scelta. Ma siamo ancora lontani".

Poi quesiti sparsi su Dybala, Vidic e Shaqiri. Per esempio: perché Dybala fra Juve, Milan e Inter dovrebbe non scegliere la Juve che fa la Champions? Mancini: "Perché stiamo parlando di tre grandi club di fronte ai quali il momento specifico può anche non contare. La Juve oggi è in Champions, Inter e Milan non lo saranno la prossima stagione, ma l'ambizione e il lavoro puntano al top in Europa. E questo conta".

E Vidic? "Vidic è un grande giocatore, dieci anni allo United lo dimostrano. Aveva dei problemi fisici, ora sta bene e da un mese gioca come sa. Shaqiri al contrario lamenta qualche problema fisico, ma è giovane, non bispogna avere fretta".

Vero che l'Inter punta a Thiago Motta? "Motta è un giocatore del Psg, non è in scadenza di contratto e ha fatto la storia dell'Inter. Ma è un giocatore del Psg".

Di Lazio-Inter si parla poco. Troppo poco. "E' una partita che per diverse motivazioni vogliamo dincere, noi e la Lazio. La Lazio ha fatto una stagione bellissima, noi possiamo arrivare a un traguardo europeo. Le motivazioni, ripeto, non mancano. Fare bene, fare il massimo".