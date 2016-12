Mancini-Suning: primo vertice interlocutorio

Sui rapporti Inter-Suning si è detto e scritto molto, in queste settimane. Le ultime parole di Thohir ("Mancini è il nostro allenatore") e del tecnico ("Io non ho detto di voler andare via") non hanno spostato l'attenzione su un divorzio che si può consumare a breve. Una strada, non quella obbligata, visto che Mancini si è sentito come escluso dalle scelte societarie, e visto che i nuovi proprietari non vedono in Mancio l'uomo del futuro: almeno come sensazioni esterne, visto che Zhang Jindong, il proprietario dell'Inter, non ha espresso una sola sillaba sull'argomento.