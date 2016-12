Mancini su Roma-Inter: "Meglio l'Inter, a meno che dopo Praga..."

Verso Roma-Inter con Roberto Mancini. L'ex tecnico nerazzurro, intercettato da Romanews.eu, ha messo a fuoco la sfida dell'Olimpico, crocevia della stagione per entrambe le squadre. "Credo che l’Inter ci arrivi meglio, perché almeno in campionato arriva da due vittorie e un pareggio, per cui psicologicamente può stare meglio".



"A meno che il giovedì di Europa League" non abbia cambiato gli umori di gruppo. Ovvero, come dice Mancini, "a meno che non accusi il colpo dopo la sconfitta di Praga".

"Questa è una sfida sempre un po’ fuori dalle logiche perché si incontrano due grandi club. Per tanti anni Inter e Roma si sono giocate il campionato, è sempre una bella partita. Se sarò a vederla all'Olimpico? No, non ci sarò".