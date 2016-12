Mancini: "Resto all'Inter e Banega..."

Qualche certezza, dal suo futuro sulla panchina dell'Inter a Banega ("Ha grande qualità"), e qualche piccola incertezza perché, dice, "di società non so nulla". Roberto Mancini rompe il silenzio a Radio Deejay. A partire dalla questione cessione: "Ho parlato con Thohir qualche giorno fa e mi ha spiegato cosa stava succedendo. Ma prima no, nessuno mi aveva detto, non sapevo nulla. Il mio futuro? Me lo domandano da settimane. Resto, resto...".