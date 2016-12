Mancini poco allegro. "Il mio futuro? Meglio stare zitti"

"Il mio futuro? Cosa bisogna dire? Meglio stare zitti. Ottimista? Bisogna esserlo". Eccolo il Mancini... italiano (riferito da calciomercato.com), rientro all'ora di pranzo dalla trasferta americana e due parole, poco più di due, per rispondere ai cronisti arrivati all'aeroporto e in attesa di dichiarazioni, casomai di chiarezza, del tecnico e dell'altro grande atteso, Icardi.

Per il Mancio, le parole significano tutto e niente, ovvero tengono alto il livello del dubbio se la sua permanenza sulla panchina dell'Inter sia destinata a durare oppure se sia agli sgoccioli. Dopo i brevi incontri a New York con i cinesi del Suning (i padroni dell'Inter) e Thohir (il presidente). Chi si aspettava un sorriso e un sì dal Mancio, è rimasto deluso. O forse no.

Poi il tecnico ha aggiunto: "Si sono dette tante cose sbagliate. Ed è giusto essere ottimisti".

Da quel che trapela, risulta poi che il Suning abbia provveduto a nominare un dirigente fra Thohir e Mancini, un terzo uomo che possa evitare incomprensioni fra i due o forse -meglio dire- che nel rapporto presidente-allenatore faccia sentire la necessaria voce del padrone. E il padrone è il Suning, appunto.