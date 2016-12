Mancini, perché non hai messo Handanovic per i rigori?

Van Gaal aveva mandato in campo Krul nei quarti dei Mondiali in Brasile contro la Costa Rica al 120', al posto di Cillesen. Una mossa che stupì il mondo e che sorprese anche i tiratori del centramerica: parando i rigori di Ruiz e Umana Krul consegnò il passaggio del turno al ct olandese, diventando un eroe nazionale.



Mancini in conferenza stampa ha spiegato: "Sinceramente non ci ho pensato: volevo segnare il quarto goal per la qualificazione, quindi avrei comunque messo un attaccante più fresco. E ho messo Manaj". Con Eder in netta difficoltà fisica, l'Inter avrebbe rischiato di giocare praticamente in 10 negli ultimi minuti del match, con la Juve in pressione e con anche Santon coi crampi. Carrizo, poi è stato decisivo al 120' con una super doppia parata su Morata. Il portiere argentino, tra l'altro, aveva un trascorso felice dal dischetto contro la Juventus: nell'estate del 2013, durante la Guinness Cup negli Stati Uniti, aveva deciso l'amichevole estiva con la Juve. Dal dischetto Carrizo non solo parò l'ultimo tiro bianconero, ma decise la serie segnando in persona il punto decisivo.



Handanovic ha un record incredibile per quanto riguarda i tiri dal dischetto: in Serie A ne ha parati 22 su 62, ovvero il 35%. Una proporzione che se trasportata sulla serie dei cinque rigori finali si tradurrebbe in 1,75 rigori parati su 5. Un gioco, vero, ma forse un tentativo pazzo in una notte altrettanto pazza Mancini avrebbe potuto farlo. Carrizo infatti non ha intuito nessuno dei cinque tiri calciati dai bianconeri. Ad onor del vero, comunque, Manaj dal dischetto si è dimostrato impeccabile.



LA CURIOSITÀ

Non è la prima volta che la Juve elimina l'Inter ai rigori, a San Siro, in una semifinale di Coppa Italia. Nel 2003-2004, dopo un doppio 2-2, fu Chimenti a stoppare Vieri dal dischetto, con i bianconeri che volarono in finale (poi persa contro la Lazio).