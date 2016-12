Mancini: "Partita assurda, ma troppa fatica a fare gol"

"Partita assurda, dovevamo stravincere e lo avremmo meritato. Alla fine abbiamo perso". Inconsolabile, Roberto Mancini: dal 2-0 col Napoli allo 0-1 di Marassi, l'Inter raccoglie la sconfitta. "Ho visto l'anima della mia squadra, ho fatto i complimenti ai miei giocatori, il calcio è così, ci è mancato soltanto il gol, non siamo quasi mai andati in difficoltà, tranne che sul gol subito, lì abbiamo un po' dormito".



"A Genova -continua il Mancio- non sono mai partite semplici, abbiamo perso 1-0 anche un anno fa. Detto questo, noi siamo una squadra che deve migliorare in zona gol, bisogna esere più cinici, trovare la soluzione, facciamo una fatica enorme a segnare. Dobbiamo lavorare".

Perché non ha giocato Jovetic? "Jovetic e Icardi avevano giocato tre giorni fa, avevo bisogno di giocatori freschi, ma tutti hanno giocato bene. E' stata una partita assurda, non esiste perderla, non sarebbe esistito nemmeno pareggiarla".

E adesso, la Champions a 7 punti dalla Roma? "La Champions era difficile anche a 4 punti, lo era prima e lo è adesso. Ma vediamo".