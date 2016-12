Mancini: "Niente Nazionale, devo costruire una grande Inter"

Per la Nazionale c'è tempo. Non sarà Roberto Mancini il successore di Antonio Conte sulla panchina azzurra, stando alle parole dello stesso tecnico dell'Inter. "Mi resta ancora un anno di contratto e il mio lavoro è quello di ricostruire una grande squadra, quindi per il momento l'ipotesi Nazionale è impossibile - ha detto a BBC Sport - Forse in futuro può essere un'opzione ma solo quando terminerò il mio lavoro all'Inter".