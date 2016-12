Mancini: "Meritavamo la finale, spero di aver ritrovato l'Inter"

Roberto Mancini assaporta il gusto dolceamaro della sconfitta ai rigori in Coppa Italia : "I ragazzi hanno fatto una bella partita, sono stati fantastici e l' Inter meritava la finale". Come mai questo cambiamento da domenica? "Anche quello è stato un match equilibrato, non meritavamo di perderlo. Ora spero che la squadra riacquisti consapevolezza , abbiamo 11 gare da giocare al massimo. A partire dal Palermo".

Le parole alla Rai del tecnico nerazzurro dopo la sfida con la Juventus: "Faccio i complimenti alla squadra, sono felice per la bella partita. Però mi spiace per i ragazzi, meritavano la finale". Sul momento dell'Inter: "Ci criticano ora come quando eravamo in testa al campionato. Il calcio è così, in certi momenti hai tante difficoltà. Abbiamo concesso troppi gol, ci sono stati errori e sfortuna. Ora abbiamo 11 partite per ripartire".

Le condizioni di Kondogbia ed Eder: "Niente di grave per Geoffrey, Eder è bravissimo, ha solo avuto un po' di sfortuna sinora". Sul futuro: "Dobbiamo continuare a lavorare, se siamo concentrati possiamo fare punti. Contro il Palermo sarà una sfida importante così come quella con il Bologna".