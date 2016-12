Mancini manda l'Inter in ritiro fino a sabato. Sponsor: Pirelli rinnova

Ora è ufficiale, Roberto Mancini ha deciso: l'Inter resterà in ritiro ad Appiano Gentile da mercoledì fino a sabato per preparare il match contro la Sampdoria. Ai giocatori nerazzurri, che hanno beneficiato lunedì di un giorno di riposo, Mancini lo ha comunicato in occasione della prima seduta settimanale alla Pinetina, dove rimarranno da mercoledì fino al termine della settimana. Intanto arrivano novità sul fronte sponsor: rinnovato l'accordo con Pirelli, che garantirà 30 milioni di euro nei prossimi 3 anni.