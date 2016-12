26 gennaio 2016 Mancini: "La Juve è super, a noi le cose vanno male. Ma cambierà" In 7 giorni si decide il futuro. Mancio: "Un buon risultato a Torino. Poi ce la giochiamo al ritorno". Lieve distorsione per Perisic

Settimana di fuoco in casa Inter per chiarire i reali obiettivi della banda di Mancini. Mercoledì allo Stadium c'è la sfida di andata con la Juventus in Coppa Italia, quattro giorni dopo il derby a San Siro e lunedì si chiude il mercato invernale. Sette giorni cruciali per i nerazzurri, che dovranno ritrovare la quadra per affrontare i match che probabilmente decideranno la stagione e piazzare qualche colpo per rinforzare la rosa soprattutto in attacco.

LA PAROLA A MANCINIE a Inter Channel, ha parlato Roberto Mancini alla vigilia della gara con la Juventus. "È una semifinale ed è normale incontrare una squadra forte. Si tratta di una partita che si gioca su 180 minuti, dovremo essere bravi a fare un buon risultato nella gara d'andata e poi giocarcela al ritorno".

ùCosì Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Inter Channel alla vigilia di Juventus-Inter di Coppa Italia. Le due squadre attraversano momenti diversi: "Ci sono momenti purtroppo in cui le cose non vanno e non perché i ragazzi stiano giocando male. Nonostante tutto la squadra corre molto di più dell'inizio, alcune squadre hanno pagato prima e noi stiamo pagando un po' adesso. Vediamo di superare in fretta questo momento e tornare ad una serie di vittorie che ci riporti in alto. Abbiamo la possibilità di farlo, dobbiamo stare tranquilli".



Il risultato di domani potrebbe alterare gli equilibri anche in campionato. "È una partita di coppa, a sé. In campionato abbiamo qualche punto in meno di quanto fatto all'inizio ma è un campionato ancora lungo e si può recuperare", ha replicato Mancini. Infine un pensiero sulla formazione che potrebbe scendere in campo a Torino: "Qualcosa cambieremo perché giochiamo ogni tre giorni. La Juventus ha recuperato tantissimi punti quindi sicuramente è in grande forma. Ci sarà da sudare, da lottare. Sul modulo vedremo domani".