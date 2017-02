Mancini: "Io al Milan? Non sento da tempo Fassone e Mirabelli"

La vittoria del Milan in nove contro il Bologna, ha consolidato ancor più la panchina di Vincenzo Montella. Allo stadio Dall'Ara era presente uno spettatore d'eccezione, colui che secondo alcuni rumors sarebbe individuato dai cinesi come prossimo allenatore rossonero, Roberto Mancini. Tuttavia è lo stesso ex Inter a spegnere le voci: "Io al Milan? No. Non sento da molto Fassone e Mirabelli. Sono qui perchè ho amici a Bologna".

Come se ce ne fosse bisogno. Mancini smentiscee le indiscrezioni che lo vedevano futuro tecnico del Milan, proprio nella serata in cui la squadra di Montella compie un'impresa, battendo il Bologna. Una fiducia, nei confronti dell'allenatore campano, ribadita nel summit di lunedì con Adriano Galliani, una panchina mai stata salda come in questo momento. Eppure le voci su un nuovo tecnico rossonero per il futuro, in tal caso l'ex nerazzurro, dopo le 4 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia si sono fatte strada, come accade dappertutto quando le cose non funzionano . Mancini ha anche parlato della partita vinta 1-0 dal Milan con la rete di Pasalic: "Per il Bologna è un periodo sfortunato. In nove non è facile perdere".