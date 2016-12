Mancini incorona Ibrahimovic: "L'anno buono per la Champions"

Il 2016 può essere l'anno buono per Zlatan Ibrahimovic per vincere la Champions League . E' il pensiero del tecnico dell'Inter, Roberto Mancini , che ha riempito di complimenti lo svedese del Psg : "E' uno degli attaccanti più forti del mondo e non mi sorprende che sia decisivo alla sua età. Si allena sempre nel modo giusto, è un professionista serio. Con lui si vince il campionato e quest'anno è stato decisivo anche in Champions . Può farcela".

Nel corso dell'intervista a France Football, Mancini non ha risparmiato elogi allo svedese del Psg che a fine anno potrebbe cambiare squadra: "Con Messi, Ronaldo e Higuain fa parte dell'élite degli attaccanti al mondo. Ognuno ha caratteristiche differenti, ma il livello è lo stesso e segnano tutti un gol a partita di media. Con uno di loro puoi vincere tutto. Ibra è decisivo alla sua età e non mi sorprende, si è sempre allenato nel modo giusto ed è un grande professionista. Io vinsi Coppa Italia e scudetto a 35 anni".



Una delle critiche ridondanti nella carriera di Ibrahimovic è stata di non essere decisivo in Champions: "Si è visto contro il Chelsea... - ha risposto ironicamente Mancini -. Fa sempre 20-25 gol all'anno in campionato e vince il titolo. Quest'anno ha una grossa chance di imporsi anche in Europa". Sulla strada verso la finale di Milano ci sono i quarti contro il Manchester City apparsi in difficoltà: "L'annuncio di Guardiola a gennaio può aver influito sul rendimento, non è un bel segnale per i giocatori anche se non dovrebbero farsi condizionare. Io ho ottimi ricordi del City - conclude Mancini -, sono orgoglioso di essere il manager che ha riportato il titolo dopo tanti anni".