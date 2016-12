Mancini: "In cinque mesi ho cambiato l'Inter"

"Da allenatore vieni giudicato solo dai risultati - ha proseguito Mancini, facendo un po' il punto della sua carriera da allenatore -. Io penso di aver fatto un buon lavoro in questi anni". Poi qualche aneddoto di vita e di spogliatoio. "I primi tempi che Vujadin arrivò alla Sampdoria, in una riunione prima della partita mi disse che dovevo giocare da attaccante e gli risposi che volevo fare la seconda punta - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Dopo un paio di battute mi disse di fare la 'punta libera'...".



"Quando si discutevano i contratti con Paolo Mantovani erano sempre momenti straordinari, perché lui si divertiva - ha proseguito -. Ti dava sempre qualcosa in più di quanto ti aspettassi, ma mi arrabbiavo perché dava sempre di più a Vialli. Lo faceva apposta". "Con tutti quelli di quella Samp siamo rimasti molto amici, siamo legati anche se ci vediamo poco - ha aggiunto - . Con Luca abbiamo vissuto tanti anni insieme, anni splendidi. Solo una volta ci siamo arrabbiati, ma poi gli ho fatto un assist e abbiamo risolto tutto...".



Prima di diventare l'idolo dei tifosi blucerchiati, Mancini sfiorò Milan e Juve. Ma Roberto non ha rimpianti: "Forse sarei cresciuto più in fretta e vinto di più, ma non avrei conosciuto tanti amici e vissuto gli anni stupendi alla Sampdoria. Credo sia più importante aver vissuto anni irripetibili a Genova che vincere qualcosa in più".



Quanto invece alla fine del rapporto con Moratti, Mancini ha ricordi precisi: "Quell'anno c'erano diverse cose che non andavano bene e si trascinavano da tempo e dopo il match contro il Liverpool sbottai. Penso che fu allora che Moratti chiamò Mourino. Il giorno dopo andai dal presidente e gli dissi che non avevo problemi a continuare, ma lui non era convinto. Finimmo il campionato vincendolo a Parma e non mi aspettavo di essere esonerato. Poi Moratti mi chiamò, comunicandomi la decisione". Comunque nessun rancore con Moratti: "In quel momento e in quelli successivi calò un po' di gelo. Ma lo devo ringraziare per avermi dato la possibilità di allenare l'Inter in un momento importante della mia carriera". Al suo posto sulla panchina dell'Inter arrivo Lo Special One, che portò a casa lo storico Triplete: "Sono stato un po' geloso quando Mourinho vinse il Triplete perché ho pensato che potevo esserci io. Probabilmente doveva andare così. Non lo conosco bene, ma è un grande allenatore. Non si vince così tanto per caso".



Infine sugli anni alla guida del City: "Il 6-1 a Old Trafford è un ricordo indimenticabile. E' una cosa che non succede spesso. Abbiamo cambiato le gerarchie cittadine dopo tanti anni".