Mancini, i 50 anni in Europa. Ma dalla tribuna

17:49 - Alla "prima" in panchina, gli è toccato il derby. Nientemeno. Roberto Mancini è così: emozioni forti. Alla "prima" in Europa, gli toccherà il castigo: un turno di squalifica da scontare, siederà in tribuna. Lo stop, è colpa di Chelsea-Galatasaray del 18 marzo, quando venne espulso: e tanto per riannodare il filo delle sensazioni forti, è per colpa dei Blues di José Mourinho, tanto per restare nel mondo interista.

Andiamo oltre. E per Mancio, domani, c'è anche il vuoto di potere: difatti, non ha un viceallenatore, dopo il no ricevuto da Adani e Orsi, entrambi calati nel ruolo di opinionisti ("Preferiamo stare comodi..."): la panchina dell'Inter, si sa, procura stress. Troppo stress. Per Inter-Dnipro, salvo ripensamenti, la gestione a bordo campo sarà affidata a Giulio Nuciari, preparatore dei portieri. Lo stratega Salsano avrà altre funzioni.

Infine il compleanno: il 27 novembre sono 50 anni per Mancini. Il quale, parlando di passato, presente e futuro, ha spiegato che ha sempre nel cuore (e nei progetti) il rilancio di un certo Mario Balotelli. (Vedremo gli sviluppi del mercato che sarà). E che il suo domani, non si sa quanto lontano, è per la panchina della Nazionale.

Auguri.