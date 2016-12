Mancini e una nuova Inter dopo il ciclone-Viola

Prima era l'Inter dei titolarissimi: 5 partite, 5 vittorie, tanti complimenti (oltre i meriti). Difesa a quattro (anche con Medel), centrocampo a tre (Guarin, Melo, Kondo), Perisic varinate trequartista, Jovetic-Icardi in attacco. Poi è sbarcato Paulo Sousa e Mancini non ha capito quel colore Viola. Quattro sberle, non solo quelle, un paio di infortuni e il banco dei titolarissimi, dunque delle certezze, è saltato.

Così attorno alla Pinetina regna -diciamo- un confuso assemblaggio di idee tattiche che riguarda noi (giornalisti) a caccia di novità e speriamo non riguardi Mancini alla ricerca di un'identità messa in discussione.

Difesa a 3 o a 4? Si ipotizzano due soluzioni. Ma la difesa a tre contro la Fiorentina è naufragata: pessimo precedente e una ritrosia interista in materia pagata a caro prezzo da gestioni tecniche precedenti. E di più: l'1-4 con la Viola ha riaperto quelle "ferita" di una difesa troppo vulnerabile che sembrava un problema risolto, dopo tre anni (pieni) di disagi, se non disastri. A meno che l'impatto- Paulo Sousa sia un episodio.

Centrocampo con o senza Medel? Il cileno in difesa è una risorsa aggiunta, ma a centrocampo resta forse imprescindibile. E in attacco, al di là della certezza-Icardi, l'Inter senza Jovetic è scoperta, dal momento che Palacio è un bel ricordo che del campione che fu, Ljajic è da scoprire, Biabiany è un mistero e insomma: se l'Inter -nonostante il primato- segna poco, i motivi si conoscevano già alla fine del calcio-mercato.