Mancini e la Roma: storia di una rivalità eterna

12:30 - L'eterna rivalità tra Mancini e la Roma si arricchisce stasera di un nuovo capitolo. Una rivalità iniziata nel 1981, quando il Mancio, non ancora 17enne, segnò ai giallorossi con la maglia del Bologna. Da allora sono state sfide su sfide: 50 in totale, divise tra il campo e la panchina. Agguerrite quelle del 2004-2008, nel quadriennio del tecnico di Jesi sulla panchina dell'Inter, quando nerazzurri e capitolini si contendevano i trofei nazionali.

Roma, ancora tu. Quanti faccia a faccia tra Mancini e la squadra capitolina. Nel ruolo di giocatore il suo bilancio è di 11 successi contro 5 sconfitte e 9 pareggi, per un totale di 25 confronti. In panchina 9 vittorie e altrettanti ko, con sette pareggi. E il duello si è infiammato proprio nel corso della prima esperienza del Mancio da allenatore dell'Inter, quando le due squadre si fronteggiavano per conquistare Coppa Italia e Supercoppa italiana. Tante soddisfazioni per Mancini ma anche un 2-6 all'Olimpico e una sconfitta per 2-1 il 24 maggio 2008 nella finale secca di Coppa Italia. Ultima apparizione sulla panchina nerazzurra. Dopo che nella penultima erano arrivati il 2-0 firmato Ibra a Parma e la conquista dello scudetto, proprio allo sprint sulla Roma. E stasera ci risiamo.