"Suning mi aveva proposto un nuovo contratto triennale. Era tutto pronto, dovevo solo firmarlo ma ho rifiutato. Non c'erano le condizioni per andare avanti, c'erano situazioni che non andavano bene". Ai microfoni di Radio Deejay Roberto Mancini è tornato sul suo addio all'Inter, facendo chiarezza". Il suo nome è stato accostato al Leicester, dopo l'esonero di Ranieri: "Non ho parlato con nessuno. Ranieri ha fatto qualcosa di incredibile".