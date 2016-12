Mancini deve vincere, Allegri non può sbagliare

Inter-Juventus, chiamiamole, se vuoi, emozioni…Non può che essere così in una sfida che da anni si è guadagnata la definizione di Derby d'Italia. Rivalità, tanta, reciproca antipatia, la necessità di primeggiare, per motivi che da sempre vanno al di là dei punti in palio, della classifica: dagli anni “sessanta” quando l'Inter del Mago Herrera mandò in campo i ragazzi per protestare contro le ingerenze bianconere, fino alle cicatrici lasciate da Calciopoli in eredità ai due club.

Ma questa nuova sfida, la numero 225 in totale, la 165ma in serie A, l'83ma a Milano, non è soltanto una partita, è una domanda che attende risposta. Sia dall'Inter, che dalla Juventus. La squadra di Mancini deve svelare al campionato se la sua vera identità è quella delle prime 5 giornate, in cui il pericolo nelle due aree era impercettibile. In cui era sufficiente un colpo per portare a casa i 3 punti. Oppure se è quella di Marassi contro la Sampdoria, in cui il rischio - di subire gol ma anche di farne - è stato una costante nei 90 minuti. Per i nerazzurri, questo contro la Juventus quattro volte campione d'Italia è pure un test molto indicativo sulle sue reali ambizioni tricolori: affronta una rivale nella corsa al titolo con l'obbligo di non ricadere negli stupidi errori che ne avevano condizionato fin dall'inizio la gara con la Fiorentina, squadra che proprio grazie all'impresa di San Siro ha dimostrato di essere da primato.

E alla luce di ciò ci si chiede quale atteggiamento chiederà Mancini ai suoi: se vorrà la stessa Inter pragmatica e prudente delle prime 5 giornate, allo scopo di mantenere a distanza di sicurezza i bianconeri, o se - viceversa - cercherà di mandarli a meno 11 in classifica. Ovvio, che al di là delle motivazioni storiche, l'Inter può avere il vantaggio di giocare per due risultati, mentre la Juventus per dare un senso a questa sua stagione iniziata in maniera traballante, non può prescindere dal tentativo di giocare per vincere.

La squadra di Allegri è in chiara ripresa, ha ben poco a che vedere con quella delle ultime stagioni trionfali, non ha ancora trovato una chiara identità di gioco, ma sa di avere in Morata, Dybala, Cuadrado, Pogba, i giocatori in grado di far pendere dalla sua parte l'ago della bilancia. E poi il test con l'Inter deve pure dirci se la Juventus formato campionato è in grado finalmente di vincere contro una grande, nel ricordo delle sconfitte dell'Olimpico con la Roma e del San Paolo contro il Napoli. Insomma si attende il fischio d'inizio. Si attendono risposte.