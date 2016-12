Mancini critica Guardiola per Hart. "Non ho mai detto certe cose"

La decisione di Pep Guardiola proprio non l'ha capita. L'ex tecnico dell'Inter Roberto Mancini avrebbe criticato il collega del Manchester City, 'reo' di aver bocciato troppo velocemente Joe Hart, arrivato al Torino con la formula del prestito secco. "Ogni allenatore ha le proprie idee ma davvero non capisco la scelta - ha detto a Tuttosport - Nonostante la sua età credo che Joe possa ancora migliorare. Il Torino ha acquistato un grande giocatore".

Lui, Hart, lo conosce bene: nella sua esperienza sulla panchina del City il portiere classe 1987 era titolare inamovibile e insieme hanno trionfato nella Premier League 2011-12. Ecco perché Mancini non si spiega proprio la scelta del neo tecnico del City Guardiola di privarsi del numero uno della nazionale inglese per affidarsi all'ex Barcellona Claudio Bravo. "In Italia gli allenatori sono molto competenti e questo per lui sarà un vantaggio", ha aggiunto".

Queste le parole attribuite al Mancio. Che qualche ora dopo, attraverso Twitter, ha precisato che lui quelle cose non le ha proprio dette.