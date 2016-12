Mancini: "Bene così. Ma ora aspetto Perisic. E non solo"

Brividi e un lungo 0-0, sembrava senza sbocchi.. Poi la magia di Stevan Jovetic: l'ha voluto lui, Mancini. Subito ripagato. Ed eccolo il Mancio a fine partita. Dopo un precampionato che più triste non si può, il debutto da 3 punti è quello che cercava e che ha trovato. Con quanta apprensione e quante paure di non farcela?



"Abbiamo avuto tante occasioni -la prime parole del tecnico nerazzurro-. L'Atalanta difende bene e in dieci ha difeso anche meglio. Ci voleva questa vittoria, abbiamo cominciato un po' così per i primi dieci minuti, poi siamo migliorati. Le prime gare di campionato sono sempre difficili, guardate i risultati della prima giornata. Abbiamo avuto il 67 per cento di possesso palla, 21 tiri verso la porta atalantina"

Icardi fuori dopo 15 minuti? Si è anche arrabbiato, uscendo.

"Icardi non doveva giocare, io non volevo che giocasse dopo il piccolo problema che ha avuto in riscaldamento. Lui voleva giocare, ho sbagliato io a farlo entrare dall'inizio. Il problema fisico è limitato, ma lui non era tranquillo, non riusciva a correre".

E' l'Inter che si aspettava, al debutto?

"Le prime partite sono difficili, le prime 5-6 gare di campionato sono complesse anch per chi alla fine vince il campionato. Per noi l'importante era subire poco, credo zero tiri in porta da parte dell'Atalanta. Mi sta bene così"

Com'è andato Kondogbia?

"Kondogbia, è migliorato molto negli ultimi dieci giorni., ha sofferto molto la preparazione, era appesantito. Ora va meglio, è giovane, non si può pensare che arrivi e cambi faccia alla squadra, credo molto in lui, nei prossimi due anni sarà uno dei migliori centrocampisti al mondo".

Mercato. Ora aspetta Perisic. E non solo.

"Perisic non so se arriverà. E' un giocatore che può giocare in tutti i ruoli, attaccante, esterno, seconda punta, aumenta la qualità. Noi numericamente siamo in pochi, fuori Icardi non c'era un altro attaccante. Borini? A me i giocatori bravi piacciono, Borini è giovane e bravo".

Balotelli al Milan che effetto le fa?

"Balotelli al Milan? Sarei molto felice, Mario merita un'altra chance. Se pensa a quello che ha come qualità tecniche sarà utile per il Milan e per la Nazionale".