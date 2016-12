Mancini, allerta all'Inter: "La Nazionale? Mi piacerebbe allenarla"

"La Nazionale? Sì, mi piacerebbe allenarla". Lo dice Roberto Mancini, e non c'è motivo per esserne sconvolti. A quale (grande) allenatore non piacerebbe vestire l'azzurro-panchina? Lo ha detto a Sky, in una intervista a Paolo Condò. Non è la prima volta, non sarà l'ultima. Ma questa è una voce che oggi, in casa-Inter, può essere etichettata nei modi più diversi: se Mancio si è stufato dell'Inter, se l'Inter si è stancata di lui, se non è vero niente, se solo una speranza (legittima) può scatenare chissà cosa, se invece queste parole restano così, senza un seguito. Ma siccome siamo anche in regime di dubbio (forte) sul futuro di Antonio Conte in azzurro e per Mancini le porte di Casa-Italia sono aperte, diciamo una sorta di corsia preferenziale, ecco che non è il caso di far scivolare via certe parole.

Tant'è. Per far rumore basta poco. "E' chiaro che la Nazionale per un allenatore, dopo tanti anni con i club può essere la cosa più bella. Allenare l'Italia credo sia bello per tutti. E' un grande onore che può capitare e non capitare. Se mi piacerebbe allenarla? Sì, per vincere qualcosa sì".