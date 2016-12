Mancini: "All'Inter piace soffrire fino alla fine"

23:24 - Roberto Mancini tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria contro il Bologna: "L’abbiamo sbloccata e sono soddisfatto, anche se ci siamo complicati la vita nel finale, ma evidentemente siamo fatti così: all’Inter piace soffrire fino alla fine. La vittoria era la cosa più importante". L'allenatore nerazzurro, a Premium Sport, striglia Palacio: "Ha sbagliato a farsi ammonire, ora salterà la Roma. Che ingenuità".

I tre punti hanno ridato il sorriso a Mancini che su Thohir ha scherzato: "Il presidente negli spogliatoi? Ci siamo baciati... Scherzo, non ci siamo visti".



In vista della Roma è emergenza attacco: "Sono dispiaciuto per Icardi, ma non so ancora per quanto non ci sarà: sicuramente non potrà giocare a Roma, così come Palacio, quindi questo un filo mi preoccupa". La sfida ai giallorossi può valere la Champions: "Era importante vincere oggi, ma punti ce ne sono ancora, può accadere di tutto da qui alla fine".



D'ambrosio è stato tra i migliori in campo, mentre Telles è rimasto in panchina a guardare: "Perché ho puntato su D’Ambrosio, che da alcuni era criticato? Non so da chi, lui è un giocatore serio, puntiamo molto su di lui. L’assenza del brasiliano? È un ragazzo giovane, di grandi qualità, ma deve crescere in Serie A e comunque devo sceglierne due e oggi la mia scelta è ricaduta su Nagatomo e D’Ambrosio".



A San Siro c'era anche il ct del Brasile Dunga per visionare Miranda: "Pericolo Olimpiadi? Stamattina ci siamo visti con Dunga, ci siamo parlati ma è ancora presto per capire la situazione".