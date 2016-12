Mancini: "Adesso parlo io. Perché andiamo in ritiro"

"PER UNA GRANDE SQUADRA DI VUOLE TEMPO"Ed ecco, oltre i tweet, le parole di Mancini a Inter Channel.

"È un momento un po' così, ma contro la Fiorentina è stata una buona gara a parte l'inizio quando loro hanno creato due-tre occasioni quando non eravamo ancora messi bene. Poi hanno avuto il solito possesso palla, siamo andati bene ma abbiamo subito i gol per disattenzioni. Bisogna tener duro, non mollare, non è finito niente ed è ancora lunghissima.

"La fiducia di Thohir? Per costruire una squadra vincente ci vuole tempo .Poi, credo che l'Inter sia indietro di qualche anno, si sa che serve un po' di tempo. Bisogna passare per momenti difficili, fino a dicembre era andata benissimo, ma durante la stagione capitano momenti duri. E' lì che ma bisogna essere forti, rialzarsi e non mollare, anche se le delusioni a volte sono cocenti.

"Ora bisogna continuare a lavorare, avere più concentrazione e tranquillità. Abbiamo bisogno dell'apporto del nostro pubblico, normale che quando si perde i tifosi siano delusi o arrabbiati. Il ritiro? Sì, stiamo qui da domani per lavorare con tranquillità e avere la mente libera per pensare alla prossima partita. Speriamo che vada tutto bene".