Mancini a Parigi: nel mirino Psg e Balotelli

17:40 - Roberto Mancini a Parigi. L'invito per una conferenza, nella quale si parla di sport, di Pallone e di quel che serve per colorare, a modo nostro, la sua presenza: la panchina del Psg, affidata a Laurent Blanc, non è mai stata solida e lo è ancor meno in questo autunno; e Balotelli era e resta il grande incompiuto (campione) che proprio Mancio ha lanciato nel grande calcio, all'Inter.

Sul conto-panchina del Paris St Germain siamo alle voci che da fine primavera prevedono scossoni. Una volta era Antonio Conte, da un mese è il tempo di Mancini candidato numero uno e in attesa di qualcosa che possa avvenire. La presenza parigina è solo un pezzo particolare di una corsa che durerà fino a quando è opportuno. Blanc, al momento, è lì, anche se il terzo posto del Psg a 7 lunghezze dal Marsiglia e la crisi di Cavani e Lavezzi fanno molto rumore.

Quando a Balotelli, Mancini ha detto: "Parlo spesso con Mario, ci scambiamo sms. Lui sa che questa a Liverpool è l'ultima occasione della sua carriera per dimostrare sul campo quello che vale. E' un bravo ragazzo, e non ha bisogno di aiuto. E' lui che deve aiutare se stesso. Che cosa mi ha detto? Che deve e vuole segnare di più".