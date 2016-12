Mancini, 47 giorni senza vittorie. "Ora ricominciamo"

18:44 - "Dimenticare l'1-1 col Parma e tornare a vincere. E' il nostro obbligo". Ecco Roberto Mancini alla vigilia di Verona-Inter. L'Inter non vince dal 22 febbraio (2-1 a Cagliari). "Serve solo quello, tornare al successo". Dopo, ci sarà il derby. E il futuro? "Stiamo lavorando per costruire il futuro, io ci sarò". Cosa aspettarsi, domani? "Che i giocatori si prendano più responsabilità. Penso a tutti, penso a Kovacic".

Roberto Mancini, l'Inter che non vince più e Verona-Inter, tappa fatale. All'andata, il 2-2 a San Siro contro Toni e compagni del 9 novembre, risultò fatale a Walter Mazzarri, esonerato quattro giorni dopo. Ora, al ritorno al Bentegodi, l'Inter vive il lungo distacco dal successo che manca dal 22 febbraio (Cagliari-Inter 1-2): 47 giorni, una vita. Mancini dice: "Mancano 9 partite, dobbiamo fare il massimo". Come se fosse facile, per una squadra così. Ed ecco le parole di Roberto Mancini.

Cosa c'è da aspettarsi a Verona?

"Mi aspetto che la squadra non faccia quello che ha fatto col Parma, ma quello che ha fatto contro la Samp. Voglia di giocare, di lottare, di vincere per raccogliere qualcosa di buono".

C'è qualcosa da sperimentare, cambiare o altro?

"Si può fare di tutto, se la squadra cerca di fare la partita. Non c'è un modulo giusto o sbagliato, ci vuole la mentalità, questa conta. Se l'Inter gioca una partita brutta e poi una ottima...".

Thohir si è arrabbiato?

"Beh, ci sta arrabbiarsi, un momento, un attimo. Ma lui è sempre positivo, con me, con la squadra, ci incita a vincere".

Nei giorni scorsi ha parlato di rivoluzione.

"Ho risposto a una domanda, a volte le rivoluzioni servono. Ma non qui. Non serve cambiare 25 giocatori".

La prossima stagione Mancini resta all'Inter? Se ci fosse un progetto straniero ricco e ambizioso per lei?

"Resterò qui. Sono nin un club che ha grandi ambizioni e il progetto lo condivido".

Moratti ha detto: non torno padrone dell'Inter, se tornassi prenderei Ronaldo.

"Ronaldo quale? Quello del Real, credo. Moratti ha preso grandi giocatori, grandissimi. Ma la società non è allo sbando, le cose che si dicono non sono vere. Stiamo lavorando su un progetto, non si vince o si perde perché un presidente è vicino o lontano. L'Inter non vince da qualche anno, ma è smepre l'Inter".

Dopo Inter-Parma è cambiato Mancini? Ora è più duro?

"No. Purtroppo quando i risultati non vengono ti arrabbi, ma non più di tanto. Sono stato più duro, sì, ma entro certi limiti. Ai ragazzi ho detto che a volte non basta essere l'Inter per vincere le partite. Col Parma era la peggiore partita, i giocatori presi uno per uno sono di un certo livello, ora non ha più pensieri se non quelli di giocare e giocare, a gennaio aveva pareggiato con la Roma".

Kovacic piace ai tifosi. Resterà o no?

"Su di lui, l'Inter ha una fiducia enorme. Le qualità le possiede e le deve tirare fuori, questo è il momento di farlo. Sappiamo che i tifosi gli vogliono bene, e sappiamo quanto vale lui: ha il tempo e il modo di poterlo dimostrare".

Cosa c'è da salvare in questa stagione?

"Se faremo risultati e buone partite da qui a fine stagione, questa cosa sarebbe importante e dunque da salvare".

Verona e poi il derby. Come gestire la settimana in caso di insuccesso a Verona?

"Qui in Italia si fanno cose all'italiana, la squadra perde e tutti in ritiro. Lo si faceva quando avevo 16 anni. Qualcosa bisogna fare, è logico, ma allenarsi dieci ore al giorno non cambia niente".

Centrocampisti diffidati in vista derby: Medel, Guarin e Brozovic. C'è da preoccuparsi?

"C'è da tenerne conto. Forse uno dei tre partirà dalla panchina"