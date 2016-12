Manchester Utd, Ibra prime bizze: cambia l'hotel perché non ha la piscina

Ai tifosi dello United sono bastati 3 minuti per capire di che pasta è fatto l'Ibrahimovic calciatore (splendido gol in rovesciata al Galatasaray), ma a Manchester stanno anche scoprendo le sue prime bizze da star. L'attaccante svedese, infatti, ha deciso di cambiare l'hotel scelto per lui dal club per trasferirsi al vicino Radisson Blu Edwardian, quartier generale del City. Il motivo? Nessun ripensamento, ma il cambio è dovuto al fatto che il il Lowry non aveva la piscina.