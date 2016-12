Manchester Utd: Depay è ingrassato 5 kg e assume chef personale

Momento difficile per Memphis Depay, sbarcato in estate al Manchester United per 30 milioni di euro. L'attaccante olandese ha perso il posto da titolare e, da quando è arrivato in Premier League, è ingrassato 5 chili. Per questo motivo ha deciso di assumere uno chef personale per capire se sta seguendo una dieta corretta. "Non è grasso, solo massa muscolare - si è giustificato -. E' piuttosto bizzarro. Ora peso 85 chili".