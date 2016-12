Manchester United-Saint Etienne: la sfida tra i fratelli Pogba approda in Europa League

I due si scontreranno dunque per riuscire ad accedere agli ottavi di finale della competizione continentale. All'appello manca quindi solamente il terzo dei Pogba, Mathias la cui squadra, lo Sparta Rotterdam, non gioca in Europa League. I tre fratelli Pogba coprono altrettanti ruoli diversi in campo: Florentin fa il difensore, Mathias l'attaccante, mentre Paul è centrocampista.

Mathias e Florentin, gemelli, hanno tre anni più di Paul, essendo nati nel 1990 e giocano con la maglia della Guinea, nonostante posseggano la cittadinanza francese. Proprio per i transalpini ha deciso di scendere in campo, invece, il fratellino in forza al Manchester United.