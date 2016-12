Manchester United, ricavi da record: solo di sponsor incassa più di Milan e Inter

Nonostante un'annata avara di successi (è arrivata la conquista della FA Cup, ma non la qualificazione in Champions League), il Manchester United diventa la prima squadra nella storia della Premier League a superare quota mezzo miliardo di sterline (515,3 milioni per la precisione).



Entrando nel dettaglio, nell'ultima stagione il club di proprietà della famiglia Glazer ha incassato 140 milioni di sterline dai diritti TV, 106 milioni dal botteghino, ma soprattutto 268 milioni dagli sponsor (Adidas in testa). Solo quest'ultimo dato basterebbe a surclassare i ricavi complessivi di altri top club europei, come Borussia Dortmund, Atletico Madrid, ma anche Inter (185 milioni di euro), Milan (220 milioni) e Roma (220) . La Juventus, che nell'ultimo bilancio aveva sfiorato i 350 milioni di euro di ricavi, resta comunque lontanissima.



"Questa solida performance finanziaria ci ha permesso di investire nella squadra, nello staff dirigenziale e nelle strutture necessarie a farci vincere trofei nei prossimi anni", ha dichiarato il vice presidente Ed Woodward, che ha anche rivelato l'intenzione della società di non accontentarsi. L'obiettivo è infatti quello di arrivare a quota 540 milioni di sterline nel 2017, quanto basta per immaginare l'ennesimo mercato scintillante e altri colpi in stile Pogba.