Manchester United, preso Bailly per 38 milioni di euro

Il Manchester United ha acquistato Eric Bailly , precedentemente in forza al Villarreal, ufficializzando di fatto il primo colpo dell'era Mourinho . I Red Devils hanno sborsato 30 milioni di sterline (quasi 40 milioni di euro) per il difensore. Il classe '94 ha firmato un contratto quadriennale, con opzione per i due anni successivi, legandosi al club fino al 2020 . "Giocare per il Manchester United è un sogno diventato realtà", ha detto l'ivoriano.

"Giocare a calcio al livello più alto è quello che ho sempre voluto - ha dichiarato il 22enne -. Voglio migliorarmi al massimo e penso che lavorare con José Mourinho mi aiuterà nello svilupparmi nella maniera giusta e nel giusto club. Non vedo l'ora di conoscere i miei compagni e di cominciare questo nuovo capitolo della mia vita".



Lo stesso Special one ha detto: "Eric è un giovane difensore centrale con un talento naturale. I suoi progressi lo hanno reso uno dei migliori in circolazione. Eric è nel giusto club per crescere al meglio". Bailly giocava per il Villarreal dal gennaio 2015 e ha vestito la maglia del club spagnolo ben 47 volte. Ha militato per la Nazionale della Costa d'Avorio in 15 occasioni e ha contribuito alla conquista della Coppa d'Africa del 2015.