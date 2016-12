Manchester United, Mourinho vince all'esordio: Wigan ko 2-0

Comincia con una vittoria l'avventura di Josè Mourinho sulla panchina del Manchester United. I Red Devils, nella prima amichevole stagionale, hanno vinto per 2-0 sul campo del Wigan - formazione che milita in Championship (Serie B inglese) - grazie alle reti di Will Keane (49') e Andreas Pereira (58'). Il tecnico portoghese ha subito mandato in campo i nuovi acquisti Bailly e Mkhitaryan, mentre era assente Ibrahimovic.