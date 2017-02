Manchester United, Lingard e Pogba vincenti prima e dopo

Dalla FA Youth Cup 2011 alla Coppa di Lega 2017. Jesse Lingard e Paul Pogba, uno accanto all'altro, con un trofeo in mano e la maglia del Manchester United. È la foto postata su Instagram dai due amici e compagni di squadra dopo la vittoria in EFL Cup contro il Southampton. Un legame, tra i due, che arriva dai tempi delle giovanili dei Red Devils. Lingard, classe '92, e Pogba, classe '93, hanno condiviso tante partite insieme con la maglia United. Lingard è un prodotto autentico del vivaio di Manchester, avendo giocato nelle giovanili dall'età di 8 anni, dal 2000 al 2012. Pogba arrivò nel 2009 dal Le Havre. I due vinsero insieme nel 2011 la FA Youth Cup. In quella squadra militavano due conoscenze del calcio italiano: Michele Fornasier, attualmente al Pescara, e Ravel Morrison, ex Lazio.