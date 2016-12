Manchester United, infortunio per Shaw: frattura alla gamba

Terribile infortunio per Luke Shaw in Psv-Manchester United: l'intervento in scivolata di Hector Moreno è costato al terzino inglese la frattura di tibia e perone della gamba destra. Il match è rimasto fermo per oltre 7' per consentire i soccorsi allo sfortunato giocatore, colpito violentemente dal messicano in scivolata. L'arbitro, Rizzoli, non ha fischiato fallo. Shaw è stato trasportato fuori dal campo in barella, e gli è stata applicata una mascherina con dell'ossigeno per facilitare la respirazione. Van Gaal lo ha atteso fuori dal campo prima di avvicinarsi e fargli coraggio. Per Shaw sicuramente sono previsti diversi mesi di stop. Moreno, poco dopo, ha segnato la rete dell'1-1, ma durante i soccorsi era visibilmente sconvolto.