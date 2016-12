4 novembre 2016 18:59 Manchester United: Ibrahimovic è in crisi, nel suo futuro spuntano i Los Angeles Galaxy Lo svedese non segna da sei partite in Premier e impazzano i rumors sul suo futuro

Black-out Ibrahimovic. Il re di Svezia sembra essersi smarrito da quando è approdato a Manchester, sponda United. Oltre a non aver lasciato il segno in Turchia, contro il Fenerbache, sono 6 partite di Premier League senza gol. Un'eternità, considerate le sue medie. E allora ecco che sui tabloid spuntano le prime voci di addio a fine anno. Come riporta il Mirror, il centravanti è entrato nel mirino dei Los Angeles Galaxy.

"Molti tifosi del City si sono convertiti allo United grazie a me" aveva detto Zlatan nei giorni scorsi. Ma proprio i supporters dello United hanno storto il naso quando, durante la partita col Fenerbache, Pogba ha dovuto lasciare il posto allo svedese a causa di un infortunio. Un malumore che deriva dallo scarso rendimento: 6 gol in 16 partite, ma con un'astinenza che dura da 6 incontri in Premier, ovvero dalla rete messa a segno nel derby contro il Manchester City, il 10 settembre. Non è la prima volta che gli capita, visto che nel 2007, quando vestiva la maglia dell'Inter, aveva digiunato per sette partite in Serie A.