Manchester United: Guardiola per il dopo van Gaal

Il Manchester United pensa a Pep Guardiola come sostituto di Louis van Gaal nella prossima stagione. Lo riporta il quotidiano inglese "Mirror". Il tecnico olandese ha un contratto con i Red Devils fino al 2017, ma cresce sempre più il malcontento tra i giocatori per i suoi metodi bruschi. Lo spagnolo, invece, è in scadenza con il Bayern Monaco e non ha ancora deciso se proseguire la sua avventura in Baviera.

Van Gaal ha annunciato che lascerà il Manchester United e si ritirerà nel giugno del 2017, quando scadrà il suo contratto triennale con i Red Devils. Il 64enne allenatore olandese ha indicato in Ryan Giggs, bandiera dell'Old Trafford e suo attuale secondo, come suo sostituto, ma in casa United stanno pensando di dare il benservito al burbero Louis con un anno di anticipo.



Nemmeno la vincita di un grande trofeo (Premier o Champions League) potrebbe salvare van Gaal, ai ferri corti con gran parte della rosa per i suoi duri metodi con cui gestisce la squadra. I casi Falcao, Di Maria e Valdes che hanno riempito le pagine dei giornali nell'ultimo anno sono significati del modo di intendere il calcio dell'esperto manager, che non guarda in faccia a nessuno, non ammette violazioni alle regole e usa il pugno duro per farsi rispettare.



I vertici dello United stanno monitorando con attenzione le mosse di Pep Guardiola, in scadenza con il Bayern e tutt'altro che certo di rinnovare. Dopo tre anni in Baviera la voglia di un'altra grande sfida è davvero forte e la panchina dei Red Devils è una delle più ambite e importanti del mondo.