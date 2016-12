Manchester United, Falcao diventa un caso

12:53 - Perché Radamel Falcao può avvicinarsi alla Juve? Le risposte sono almeno due e sono entrambe estremamente concrete: 1) se partisse Pogba i bianconeri avrebbero i soldi per trattare il colombiano; 2) a Manchester la crisi si è aperta e anche i tabloid hanno cominciato a calcare la mano sul rapporto, mai decollato, tra il giocatore e Van Gaal. Proprio su questo secondo punto contano Marotta e Agnelli per arrivare all'ex Atletico. Il Daily Express, intanto, prende posizione e attacca il tecnico olandese dello United con un titolo che non lascia spazio a interpretazioni: "Chiunque altro farebbe giocare Falcao".

Fatto sta che sui giornali d'Oltremanica si parla già di cessione a giugno. Per lui e per Van Persie, altro pezzo da novanta nelle mani dello United. Per il colombiano, di proprietà del Monaco, si tratterà quindi di un ritorno in Francia in attesa che qualcuno, ad esempio la Juve, bussa alla porta del club del Principato per intavolare una trattativa. Sei mesi ancora e a giugno si tireranno le somme. Dopo di che potranno partire le "consultazioni". Marotta attende sornione.