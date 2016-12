Manchester United, è ufficiale: Giggs lascia il club dopo 29 anni

Un pezzo di storia del Manchester United dice addio. Dopo 29 anni, prima come calciatore poi come membro dello staff tecnico, Ryan Giggs saluta i Red Devils. Il centrocampista gallese non farà così parte dello staff tecnico di José Mourinho , interrompendo il suo contratto con un anno di anticipo. "Non è stato facile prendere questa decisione, porterò con me tanti ricordi", le sue parole. Con lo United, Giggs ha totalizzato 963 presenze e 169 gol.

L'ufficialità è arrivata dopo: la notizia era però nell'aria da settimane. Approdato a 14 anni nell'Academy, il gallese aveva debuttato in campionato il 2 marzo 1991. Nella sua bacheca ci sono 13 campionati vinti, 4 FA Cup, 4 Coppe di Lega, 10 Community Shield, 2 Champions League, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, un Intercontinentale e un Mondiale per club. Nel 2013 Giggs aveva iniziato la carriera di vice al fianco di David Moyes, prendendo il controllo della squadra nelle ultime quattro gare della stagione dopo le dimissioni dell'allenatore. Dal 2014 fino al termine di questo campionato è stato assistente di Van Gaal.



"Vincere è nel dna di questo club. Le esperienze vissute qui mi serviranno per il futuro. Sono stato molto fortunato ad avere Sir Alex, che rimarrà il tecnico più grande in assoluto nella storia moderna del calcio, e Luis Van Gaal, il cui curriculum parla da sé. Ringrazio tutto lo staff dello United: i risultati ottenuti sul campo sono il riflesso del loro duro lavoro. I successi non li avrei mai raggiunti senza il loro sacrificio e il loro impegno. Voglio congratularmi con Mourinho per la nomina di manager nel club più grande del mondo. Il mio ringraziamento finale è per i tifosi. Mi mancherà molto camminare fuori dall'Old Trafford di fronte a voi. E 'estremamente difficile dire addio dopo 29 anni. Ho amato ogni minuto vissuto qui sia come giocatore sia come assistente manager. E' tempo di nuove sfide e sono eccitato per il futuro", ha concluso Giggs.