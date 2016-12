Manchester United, è ufficiale: arriva anche Mkhitaryan

Il Manchester United non si ferma più. Dopo Ibrahimovic, anche Mkhitaryan (un altro giocatore di Mino Raiola) si trasferisce da José Mourinho. I Red Devils lo hanno pagato 31,5 milioni di euro: l'affare è stato annunciato dal Borussia Dortmund. L'armeno, corteggiato per settimane anche dalla Juventus, aveva il contratto in scadenza nel 2017. Un particolare che ha messo spalle al muro il club tedesco, costretto a cederlo per non perderlo a parametro zero.