Manchester United: Darmian vince a Forza 4

Periodo d'oro per Matteo Darmian al Manchester United. Il gol contro il Crystal Palace e non solo perché l'esterno ha battuto il suo compagno Morgan Schneiderlin alla sfida Swissquote "Forex Four", ossia Forza 4 con i piedi e un pallone al posto delle pedine. "È stata una sfida veramente difficile, ma sono riuscito a vincere e sono molto felice!", ha detto l'ex Torino



La "Forex Four", è una prova che segue le altre sfide "Red Zone", organizzate da Swissquote per mettere alla prova, nel corso della stagione 2015/2016, alcuni componenti della rosa del Manchester United, tra i quali David De Gea, Chris Smalling e Jesse Lingard, in una serie di test volti a esaminare le capacità decisionali dei giocatori sotto pressione.