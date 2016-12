Manchester City, Touré sotto assedio: "Le donne non mi danno tregua" 

13:45 - Sposato, fedele e... tampinato. Continuamente. Al punto da doversi nascondere, cambiare il numero di telefono ogni mese e persino di evitare di uscire. E' il destino - per qualcuno magari invidiabile - di Yaya Touré: a confessarlo lo stesso giocatore del Manchester City durante il ritiro con la nazionale ivoriana. Parole prontamente riprese in Inghilterra dal Sunday People: "Le donne continuano a cercarmi e io devo fuggire. Sono sposato e fedele a mia moglie. Amo la tranquillità, questo è il modo di vivere".



Fan scatenate e molto invadenti. Troppo per Touré: "A volte mi chiedo cosa passi per la testa di quelle ragazze, è imbarazzante. Mi nascondo. Per sfuggire devo cambiare regolarmente il mio numero di telefono, dal momento che loro riescono sempre ad avere i contatti giusti. Ma non si può vivere senza telefonino. C'è stata una ragazza che mi ha corteggiato apertamente. Allucinante! Mi ha chiesto il numero di telefono e io gliene ho dato uno sbagliato".