Manchester City, Pellegrini: "Con la Roma dobbiamo vincere e ce la faremo"

15:55 - Dopo la sconfitta in casa del Bayern Monaco, il Manchester City in Champions League ospita la Roma di Garcia con l'obbligo, o quasi, di vittoria: "Sarà una partita molto difficile - spiega il tecnico spagnolo -, ma non sentiamo una pressione particolare. Dobbiamo vincere e ce la faremo, anche contro un avversario complicato. Anche l'anno scorso perdemmo la prima, ma poi vincemmo le altre cinque partite del girone".

La seconda partita di Champions League è attesa in casa Manchester City, ma senza una grande pressione: "Sul campo del Bayern siamo stati molto vicini a conquistare un pareggio ma, se così fosse stato, non sarebbe cambiato l'approccio alla Roma. Sappiamo che sarà una sfida complicata, ma crediamo di poter riuscire a vincere".

E grande fiducia di poter spuntare il massimo risultato è manifestata anche dal portiere del Man City, Joe Hart... "Abbiamo bisogno di cominciare al meglio il nostro cammino casalingo in Champions League - ha detto l'estremo difensore inglese in conferenza stampa - Siamo, però, allo stesso tempo consapevoli che sarà difficile battere la Roma. Siamo consapevoli della forza della squadra giallorossa, ma siamo allo stesso tempo più che pronti per fare le cose per bene".