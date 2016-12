Manchester City, Pellegrini: "Abbiamo la qualità per poter vincere"

Manuel Pellegrini ci crede: vuole portate il Manchester City in finale di Champions. Nella sfida al Bernabeu contro il Real Madrid ai citiziens basterà un pareggio con gol, per poi volare a Milano. "Le motivazioni sono altissime: vogliamo raggiungere un traguardo storico in uno stadio bellissimo". Nel Real potrebbe tornare a disposizione Ronaldo: "Ma loro non sono soltanto Cristiano: noi dovremo essere squadra".

Non un modo per snobbare Ronaldo, ma per compattare il gruppo: "Cristiano sarà sempre un giocatore diverso dagli altri. Segna tantissimo. Ci sarà tantissima pressione, su di loro e su di noi: ma abbiamo la personalità e le capacità calcistiche per batterli. Spero riusciremo a dimostrarlo". Pellegrini sa che sarà difficile: "Servirà una prova buonissima. Siamo sfavoriti? Nelle ultime stagioni abbiamo vinto partite importanti, a Roma, ad esempio, o a Monaco col Bayern. Contro il Psg siamo stati bravissimi".



Pellegrini perde Zabaleta, ma recupera Yaya Touré: "Si è allenato tutta la settimana per essere pronto per questo match. Ha molta esperienza e ha già vinto una Champions col Barcellona: ci sarà molto utile. Le partite importanti di solito le decidono i grandi giocatori, noi abbiamo Agüero". Il tecnico cileno ha glissato sull'interesse del Milan: "Sono concentrato solo sulla Champions". Sospeso il giudizio su Zidane "Difficile darlo dopo solo tre-quattro mesi", non quello sul calcio spagnolo: "La Premier è il miglior campionato al mondo, ma il calcio, quello migliore, si fa in Spagna".



Il Bernabeu accoglierà così Pellegrini, che ha allenato il Real per una stagione, sperando che col suo City non si metta di mezzo nella rincorsa alla finale.